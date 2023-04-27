В России за 2024 год на 60% выросло число валютных нарушений

УрБК, Москва, 08.04.2025. В России за 2024 год было зарегистрировано около 136 тыс. административных и уголовных дел за ...27.04.2023 Уральские таможенники за I квартал выявили валютные нарушения на сумму более 234 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 27.04.2023. За январь-март уральские таможенники выполнили 60 проверок соблюдения валютного ...11.11.2019 Уральские таможенники за 9 месяцев выявили нарушения валютного законодательства на сумму 6,7 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Уральские таможенники за 9 месяцев выявили больше 1 тыс. 114 фактов нарушений валютного ...04.12.2012 Екатеринбургской таможней выявлено нарушений валютного законодательства почти на 2 млрд рублей
УрБК, Екатеринбург, 04.12.2012. За 11 месяцев 2012 года специалистами Екатеринбургской таможни проведено 200 проверок ...16.03.2011 С начала 2011 года Екатеринбургская таможня выявила более 100 нарушений валютного законодательства на сумму 9 млн. рублей
УрБК, Екатеринбург, 16.03.2011. За январь — февраль 2011 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни ...