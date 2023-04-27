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Вчера, 17:55

В России за 2024 год на 60% выросло число валютных нарушений

В России за 2024 год было зарегистрировано около 136 тыс. административных и уголовных дел за валютные нарушения. Показатель превышает «досанкционный» уровень (92 тыс.) 2021 года на 44 тыс. случаев. Об этом сообщает РБК со ссылкой на отчет ФНС России.

Кроме того, налоговики выявили на 60% больше преступлений, чем за 2023 год (74,4 тыс.).

Эксперты ФНС связывают рост валютного нарушения со значительным количеством открытых россиянами счетов в зарубежных банках, а также с окончанием моратория (2022 год) на проверки соблюдения валютного законодательства.

Авторы издания отмечают, что эффективность проверок соблюдения валютного законодательства составила почти 100%. Показатель связывают с риско-ориентированным подходом ФНС. Такой метод используют только при наличии серьезных нарушений.
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