В России за 2024 год на 60% выросло число валютных нарушений

Уральские таможенники за I квартал выявили валютные нарушения на сумму более 234 млн рублей

УрБК, Екатеринбург, 11.11.2019. Уральские таможенники за 9 месяцев выявили больше 1 тыс. 114 фактов нарушений валютного ...

Уральские таможенники за 9 месяцев выявили нарушения валютного законодательства на сумму 6,7 млрд рублей

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2017. За 10 месяцев 2017 года сотрудники Екатеринбургской таможни выявили нарушений валютного ...

УрБК, Екатеринбург, 04.12.2012. За 11 месяцев 2012 года специалистами Екатеринбургской таможни проведено 200 проверок ...

Екатеринбургской таможней выявлено нарушений валютного законодательства почти на 2 млрд рублей

С начала 2011 года Екатеринбургская таможня выявила более 100 нарушений валютного законодательства на сумму 9 млн. рублей

УрБК, Екатеринбург, 16.03.2011. За январь — февраль 2011 года отделом валютного контроля Екатеринбургской таможни ...