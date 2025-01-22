Спрос на туры в Абхазию за неделю вырос на 10%

УрБК, Москва, 22.01.2025. В 2024 году средняя стоимость тура за рубеж в России составила 102 тыс. руб. Об этом пишет ...21.01.2025 В России заметно вырос спрос на поездки бизнеса за рубеж
УрБК, Москва, 21.01.2025. Число деловых поездок россиян в зарубежные страны в 2024 году выросло на 13% по сравнению с ...02.03.2023 В России к 8 Марта подорожали зарубежные туры
УрБК, Москва, 02.03.2023. В России средний чек за бронирование зарубежного тура на неделю с 8 марта вырос на 61% по ...31.01.2022 Ведущие туроператоры России прогнозируют рост цен на отдых в Абхазии от 5% до 100%
УрБК, Москва, 31.01.2022. Ведущие туроператоры РФ отмечают значительный рост цен на летний отдых в Абхазии. Местные ...07.08.2015 Средняя цена бензина в Екатеринбурге за неделю выросла на 26 копеек
УрБК, Екатеринбург, 07.08.2015. За неделю, с 27 июля по 2 августа 2015 года, средняя стоимость автомобильного топлива в ...