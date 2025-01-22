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Вчера, 15:45

Спрос на туры в Абхазию за неделю вырос на 10%

УрБК, Москва, 08.04.2025. Спрос на туры в Абхазию со стороны российских туристов за неделю вырос на 10%, а годовой прирост составил более 20%, пишет « Коммерсант», со ссылкой на сводные данные систем бронирования.

Такую динамику эксперты связывают с восстановлением с 1 мая авиасообщения и продлением маршрута скоростного поезда «Ласточка» до Сухума, а также отменой рекомендаций МИД РФ воздержаться от поездок, введенных осенью 2024 года.

Так, по данным «Островка», бронирование отелей в Абхазии за последнюю неделю выросло на 10%, а поисковые запросы — на 15%.

В то же время, Travelata.ru фиксирует рост продаж на 21% в годовом выражении, а бронирование через «Русский экспресс» выросло на 78,5%.

Ранее УрБК писал, что средняя стоимость тура за рубеж в РФ за пять лет выросла в 2,5 раза. Абхазия остается одним из бюджетных направлений: средняя стоимость поездки составит 147 тыс. руб.
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