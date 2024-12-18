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Вчера, 16:06

Средняя стоимость тура за рубеж в РФ за пять лет выросла в 2,5 раза

УрБК, Москва, 22.01.2025. В 2024 году средняя стоимость тура за рубеж в России составила 102 тыс. руб. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на вице-президента Российского союза туриндустрии (РСТ) Александра Осауленко.

По словам эксперта, в 2019 году средняя цена заграничных туров в России составляла 41,6 тыс. руб., а в 2024 году — 102 тыс. руб.

Также А. Осауленко подчеркнул, что в ушедшем году около 22 млн человек выезжали за пределы страны. Из них порядка 10 млн — с туристическими целями. По предварительной оценке, комплексный туристический продукт приобрели 2,4-2,5 млн человек.

Основными направлениями выездного туризма в прошедшем году стали Турция, Абхазия, Египет, Таиланд, Белоруссия, ОАЭ, Китай. В настоящее время россияне могут отправиться прямыми рейсами в 44 страны, добавил А. Осауленко.
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