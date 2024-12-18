Средняя стоимость тура за рубеж в РФ за пять лет выросла в 2,5 раза

УрБК, Москва, 18.12.2024. Стоимость авиабилетов по внутренним направлениям в России в 2024 году выросла на 22,5%, по ...17.12.2024 Выездной туризм в России в текущем году вырос на 20%
УрБК, Москва, 17.12.2024. Выездной туризм в России в текущем году вырос на 20%. Предполагается, что за весь 2024 год за ...02.12.2024 Александр Осауленко: Выездной туризм в России восстановился на 75-80% от доковидных показателей
УрБК, Екатеринбург, 02.12.2024. По количеству поездок выездной туризм в России восстановился на 75-80% от доковидных ...31.08.2023 Летом из России за рубеж выезжали 5 млн организованных туристов
УрБК, Москва, 31.08.2023. Летом 2023 года за рубеж из России выезжали 5 млн организованных туристов. Об этом рассказал ...11.07.2014 В 2013 году количество туристов из Свердловской области выросло на 13,5%
УрБК, Екатеринбург, 11.07.2014. В прошлом году турфирмы Свердловской области обслужили 367,7 тыс. человек. Это на 13,5% ...