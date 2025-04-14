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Вчера, 13:59

Спрос россиян на зарубежные туры в бархатный сезон вырос на 30% за год

УрБК, Москва, 29.07.2025. Спрос россиян на зарубежные туры в бархатный сезон вырос на 30%, об этом свидетельствуют данные Travelata.ru и других сервисов бронирования, пишет «Коммерсант».

В частности, в «Слетать.ру» рост бронирования на сентябрь-октябрь увеличился за год на 22,5%, а в «Островке» — на 8%.

Однако в Travelata.ru отмечают, что продажи увеличились за счет зарубежных направлений, в то время как доля внутренних осенних турпакетов сократилась за год в два раза, или на 3%.

В Яндекс Путешествиях подтверждают тренд: по данным сервиса, спрос на Россию упал на 13%, тогда как на дальнее зарубежье вырос на 26%, на ближнее — на 29%.

По данным «Островка» заграничные бронирования занимают 28% продаж (+5 п. п. год к году).

Эксперты сходятся во мнении, что это может быть связано с укреплением рубля, сдержавшим рост цен на выездной отдых. Средняя стоимость осеннего авиабилета туда-обратно в дальнее зарубежье снизилась на 2%, до 51,6 тыс. руб., а билеты в ближнее зарубежье подорожали на 4% (27,9 тыс. руб.). Внутренние рейсы же подорожали на 29,8% (21 тыс. руб.).
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