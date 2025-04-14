Спрос россиян на зарубежные туры в бархатный сезон вырос на 30% за год

УрБК, Москва, 14.04.2025. Доля зарубежных поездок среди россиян в общем объеме авиапродаж в I квартале достигла 26,1%, ...08.04.2025 Спрос на туры в Абхазию за неделю вырос на 10%
УрБК, Москва, 08.04.2025. Спрос на туры в Абхазию со стороны российских туристов за неделю вырос на 10%, а годовой ...10.03.2025 Спрос россиян на командировки в страны Западной Европы за год вырос на 37%
УрБК, Москва, 10.03.2025. Спрос россиян на командировки в зарубежные страны в феврале вырос на 30% по сравнению с ...17.08.2022 Стоимость зарубежных турпутевок на сентябрь-октябрь выросла на 50%
Стоимость зарубежных туров на бархатный сезон выросла на 49,6% по сравнению с показателями прошлого года. Так, средний ...17.08.2022 Стоимость зарубежных турпутевок на сентябрь-октябрь выросла на 50%
УрБК, Москва, 17.08.2022. Стоимость зарубежных туров на бархатный сезон выросла на 49,6% по сравнению с показателями ...