Власти Екатеринбурга планируют закупить 50 новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 08.04.2025. Власти Екатеринбурга планируют закупить 50 новых троллейбусов в 2025 году. Об этом заявил глава города Алексей Орлов в ходе прямого эфира радио «Город FM».



А. Орлов отметил, что в рамках транспортной реформы половина троллейбусного парка уже обновлена. Также был объявлен конкурс на закупку 15 трамваев вместимостью более 150 пассажиров. Предполагается запустить их на Академический район. Помимо этого, будет закуплено 15 особо больших автобусов.



Глава города также подчеркнул, что благодаря транспортной реформе удалось стабилизировать ситуацию с кадрами и повысить зарплаты водителям. Объем выполненных транспортными предприятиями города работ вырос на 12%. Для контроля за перевозчиками в начале апреля был открыт Центр управления перевозками, который, по словам градоначальника, должен еще больше увеличить процент выполнения транспортной работы.