Власти Екатеринбурга планируют закупить 50 новых троллейбусов

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. Власти Екатеринбурга закупят 15 новых сочлененных автобусов вместимостью не менее 135 ...26.11.2024 Екатеринбург до Нового года получит два новых низкопольных трамвая
Первая пара новых трамваев прибудет в Екатеринбург до Нового года, сообщил в своем Telegram-канале глава города Алексей ...09.10.2024 Екатеринбург приобретет в лизинг 12 автобусов-гармошек
Власти Екатеринбурга приобретут в лизинг 12 автобусов-гармошек. Об этом написал в личном Telegram-канале глава города ...24.06.2024 Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов
Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 троллейбусов с автономным ходом, а также 50 ...24.06.2024 Власти Екатеринбурга планируют закупить еще 100 новых троллейбусов
УрБК, Екатеринбург, 24.06.2024. Власти Екатеринбурге планируют закупить у белорусского производителя еще 50 ...