Продажи новых легковых автомобилей в России за первую неделю апреля выросли на 16%

УрБК, Москва, 04.04.2025. В России в I квартале 2025 года реализовали 254 тыс. 069 легковых и легких коммерческих ...05.11.2024 Продажи новых легковых авто в России в октябре выросли на 51%
УрБК, Москва, 05.11.2024. Продажи новых легковых автомобилей в России в октябре 2024 года выросли на 51% по сравнению с ...04.12.2020 В России в ноябре на 5,9% выросли продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей
УрБК, Москва, 04.12.2020. В ноябре 2020 года продажи новых легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV) в России ...08.10.2012 В России растут продажи легковых автомобилей
В январе-сентябре 2012 года продажи легковых и легких коммерческих автомобилей в России выросли на 14% по сравнению с ...23.08.2012 Продажи легковых автомобилей в России выросли на 14% в июле
УрБК, Екатеринбург, 23.08.2012. Продажи новых легковых и коммерческих автомобилей в России выросли на 14% в июле 2012 ...