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Вчера, 10:42

Продажи новых легковых автомобилей в России за первую неделю апреля выросли на 16%

УрБК, Москва, 08.04.2025. Продажи новых легковых автомобилей в России за первую неделю апреля выросли на 16%, до 24,4 тыс. штук, пишет «Коммерсант» со ссылкой на данные агентства «Автостат».

Эксперты отмечают, что на российском авторынке очевиден тренд на повышение потребительского спроса, однако «бума» ждать не стоит из-за высоких ставок по кредитам. В апреле продажи новых авто могут увеличиться до 87 тыс. ед.

Директор агентства «Автостат» С. Целиков считает, что покупательский интерес был поддержан, прежде всего, скидками дилеров, и отчасти техническим фактором.

«Последние два дня марта пришлись на выходные в ГИБДД, и проданные в это время машины по факту встали на учет в первую неделю апреля», — объяснил С. Целиков.

Напомним, на прошлой неделе Ассоциация европейского бизнеса сообщала, что в России в I квартале 2025 года реализовали 254 тыс. 069 легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 26%.
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