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Вчера, 14:39

Продажи новых легковых автомобилей в России в I квартале снизились на 26%

УрБК, Москва, 04.04.2025. В России в I квартале 2025 года реализовали 254 тыс. 069 легковых и легких коммерческих автомобилей (LCV). По сравнению с аналогичным периодом прошлого года показатель снизился на 26%. Об этом говорится в исследовании Ассоциации европейского бизнеса, пишет ТАСС.

Продажи в марте в годовом выражении снизились на 45%, до 83 тыс. 095 штук.

Ранее УрБК писал, что российские автодилеры ожидают падения продаж автомобилей в 2025 году на 12-25%.
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