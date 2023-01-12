В России за 2022 год продажи легковых автомобилей и LCV сократились на 58%

УрБК, Москва, 12.01.2023. В России за прошедший год продажи легковых машин и LCV снизились на 58,8% по сравнению с 2021 годом. Об этом сообщает Ассоциация европейского бизнеса.



По данным комитета автопроизводителей АЕБ, количество проданных новых легковых и легких коммерческих (LCV) автомобилей составило 687 тыс. штук.



«Фактические продажи 2022 года составили: 687 тыс. 370 единиц, что на 58,8% меньше по сравнению с 2021 годом», — говорится в отчетном документе ассоциации.



Ранее стало известно, что «АвтоВАЗ» также провел оценку российского рынка легковых и легких коммерческих автомобилей, которые были проданы за прошедший год. По их расчетам, продажи упали на 59%, до 676 тыс. единиц.