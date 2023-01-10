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10.01.2023

В 2022 году российский рынок легковых автомобилей упал на 59%

В 2022 году российский рынок легковых и легких коммерческих автомобилей упал на 59%, до 676 тыс. штук. Такую оценку дал «АвтоВАЗ», сообщает «Коммерсантъ».

При этом доля Lada на рынке выросла до 27,9% (плюс 6,9%), но продажи упали на 46%, до 189 тыс. машин. А в 2023 году компания намерена выпустить 400 тыс. машин, но разнообразие модельного ряда будет ограничено.

В декабре 2022 года концерн реализовал 24 тыс. машин, что на 19,7% уступает результату 2021 года. При этом в ноябре продажи составили 22 тыс.

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