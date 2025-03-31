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Вчера, 16:25

Пенсионерке из Екатеринбурга вернули 4 млн руб., похищенных телефонными мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Екатеринбурге задержали курьера, который забрал у пенсионерки 4 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.

Сообщается, что телефонные мошенники под предлогом безопасности личных сбережений убедили женщину снять деньги со своих счетов и передать их курьеру. Для убедительности злоумышленники просили использовать кодовое слово «Рим».

Полицейским удалось оперативно задержать курьера. У него обнаружили всю похищенную сумму — 4 млн руб.

По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».
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