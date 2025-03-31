Пенсионерке из Екатеринбурга вернули 4 млн руб., похищенных телефонными мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. За последнюю неделю мошенники похитили у жителей Екатеринбурга более 24 млн руб., ...13.01.2025 В Екатеринбурге мошенники использовали в качестве курьера обманутую пожилую женщину
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2025. В Екатеринбурге мошенники похитили у пенсионерки около 3 млн руб. В качестве курьера ...11.12.2024 В Екатеринбурге злоумышленники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.12.2024. В Екатеринбурге мошенники убедили пенсионерку продать квартиру и передать им почти 6 ...11.01.2024 В Екатеринбурге мошенники под предлогом «компенсации за бракованные лекарства» убедили пенсионерку перевести им 3,5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2024. Правоохранительные органы Екатеринбурга выявили новую схему обмана, которую стали ...20.04.2021 В Екатеринбурге пенсионерка перевела на счета мошенников более 5 млн рублей
УрБК, Екатеринбург, 20.04.2021. В Екатеринбурге телефонные мошенники похитили у пенсионерки 5,3 млн руб. Об этом ...