Пенсионерке из Екатеринбурга вернули 4 млн руб., похищенных телефонными мошенниками

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. В Екатеринбурге задержали курьера, который забрал у пенсионерки 4 млн руб. Об этом сообщает отделение по связям со СМИ УМВД России по городу.



Сообщается, что телефонные мошенники под предлогом безопасности личных сбережений убедили женщину снять деньги со своих счетов и передать их курьеру. Для убедительности злоумышленники просили использовать кодовое слово «Рим».



Полицейским удалось оперативно задержать курьера. У него обнаружили всю похищенную сумму — 4 млн руб.



По факту данного преступления было возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».