Детская футбольная команда из Березовского примет участие в финале Всероссийского турнира в Сочи при поддержке «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Команда «Патриоты» из Свердловской области одержала победу в региональном этапе всероссийских соревнований по футболу среди команд детских домов «Будущее зависит от тебя». В старшей возрастной группе ребята опередили соперников из других регионов. Об этом сообщает пресс-служба телекоммуникационной компании.



В 20-х юбилейных соревнованиях при поддержке «МегаФона» приняли участие 90 спортсменов из Свердловской, Кировской, Курганской, Челябинской областей, Пермского края и Республики Удмуртия.



В сообщении говорится, что футболисты из Березовского во второй раз завоевали золотые медали и право поучаствовать в финале Всероссийского турнира в Сочи. В серии пенальти ребята обыграли соперников из команды «Прорыв» Центра помощи детям города Сосновка Кировской области.



Помимо спортивных состязаний, участники турнира побывали на баскетбольном матче между командами «Уралмаш» и «Парма». Ребята смогли не только посмотреть увлекательную игру, но и зарядиться эмоциями перед предстоящими состязаниями.



Яркой эмоциональной точкой турнира стал товарищеский матч между победителями и командой «Олимп». В ее состав вошли уполномоченный по правам ребенка Свердловской области Игорь Мороков, бронзовый призер Олимпийских игр в Ванкувере по лыжным гонкам Иван Алыпов, радиоведущий «РадиоПилот», телеведущий Александр Морозов, мастер спорта международного класса по прыжкам в воду, чемпион России Евгений Новоселов, актер шоу «Уральские Пельмени» Андрей Рожков и главный судья континентальной хоккейной лиги Станислав Раминг.



«Наш турнир — не просто спортивное состязание и борьба за медали, это воспоминания и новые друзья, которые останутся с ребятами надолго», — отметил директор МегаФона в Свердловской области Алексей Женихов.



Финал Всероссийских соревнование состоится в мае в Сочи. Там вместе с «Патриотами» за победу в турнире будут сражаться команды со всей России.