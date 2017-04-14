Детская футбольная команда из Березовского примет участие в финале Всероссийского турнира в Сочи при поддержке «МегаФона»

УрБК, Екатеринбург, 14.04.2017. Рекордное количество юных футболистов — 96 мальчишек из девяти городов региона — ...11.04.2017 При поддержке «МегаФона» в Екатеринбурге пройдут соревнования по футболу среди воспитанников детских домов
УрБК, Екатеринбург, 11.04.2017. 12 апреля победители регионального этапа Всероссийского турнира по футболу для ребят из ...08.04.2014 ОАО «МегаФон»: определился победитель первого этапа Чемпионата России по футболу среди команд детских домов и школ-интернатов
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2014. В Екатеринбурге определились победители первого этапа открытого Чемпионата России по ...28.04.2012 Команды детских домов Екатеринбурга и Кирова поедут в Сочи на финал чемпионата по футболу «Будущее зависит от тебя» компании «МегаФон»
УрБК, Екатеринбург, 28.04.2012. Команды детских домов Екатеринбурга и Кирова поедут в Сочи на финал чемпионата по ...08.04.2011 Сильнейшие команды Урала отправятся на Чемпионат России по футболу среди детских домов
На Урале определены победители регионального этапа ежегодного турнира по футболу среди команд детских домов и ...