Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор департамента туризма Кыргызстана Эрденет Касымов подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере туризма

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2025», сообщает ...

В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2025»

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма

УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российского союза туриндустрии Илья ...