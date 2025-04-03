Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор департамента туризма Кыргызстана Эрденет Касымов подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере туризма

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2025», сообщает ...04.10.2024 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российского союза туриндустрии Илья Уманский подписали соглашение о сотрудничестве в сфере развития туризма
УрБК, Екатеринбург, 04.10.2024. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и президент Российского союза туриндустрии Илья ...16.05.2024 Власти Екатеринбурга представили актуализированную концепцию развития туризма
УрБК, Екатеринбург, 16.05.2024. На заседании коллегии городской администрации, созванной по инициативе главы ...07.04.2023 В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2023»
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Екатеринбурге сегодня открылась международная туристская выставка «Лето-2023». ...04.05.2021 Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким Бухары Уткир Джумаев обсудили возможности сотрудничества в сфере туризма
УрБК, Екатеринбург, 04.05.2021. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и хоким (мэр) Бухары Уткир Джумаев презентовали друг ...