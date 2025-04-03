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Вчера, 11:44

Глава Екатеринбурга Алексей Орлов и директор департамента туризма Кыргызстана Эрденет Касымов подписали соглашение о расширении сотрудничества в сфере туризма

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2025. Глава Екатеринбурга Алексей Орлов на встрече с директором Департамента туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Эрденетом Касымовым обсудил перспективы расширения сотрудничества в сфере туризма: образовательном, деловом, культурно-познавательном, природном и лечебно-оздоровительном, сообщает пресс-служба горадминистрации.

Алексей Орлов сообщил, что на сегодняшний день индустрия гостеприимства является для муниципалитета одним из ключевых направлений. По итогам 2024 года турпоток в Екатеринбург составил более 1 млн 800 тыс. человек.

«Нас выгодно отличает географическое положение — в самом центре России, на пересечении важнейших транспортных путей между Европой и Азией. При этом, помимо традиционного статуса «промышленное сердце» Урала, Екатеринбург сегодня — это и город молодежи, и центр креативных индустрий, и город стрит-арта, а также важный международный образовательный хаб, но главное, конечно, — это город активных и неравнодушных горожан», — заявил А. Орлов.

В свою очередь, Э. Касымов отметил, Кыргызстан и Екатеринбург могут значительно усилить туристический поток за счет участия в таких мероприятиях, как международная выставка «Лето», на которой Кыргызская Республика в этом сезоне выступает страной-партнером.

В завершение встречи состоялась церемония подписания соглашения о сотрудничестве между Уральской Ассоциацией туризма и Департаментом туризма при Министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики.

Ранее УрБК писал, что с целью упорядочить взимание турналога, введенного в регионе 1 января 2025 года, городские власти обязали департамент потребительского рынка администрации Екатеринбурга составить перечень средств размещения уральской столицы. Соответствующее постановление подписал глава города Алексей Орлов.
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