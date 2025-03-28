На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,09%

УрБК, Екатеринбург, 04.04.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 24 по 31 марта 2025 года снизились на 0,01%, до 70,92 руб. за литр, сообщает Свердловскстат. Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,07% (до 55,50 руб. за литр), марки АИ-95 — на 0,09% (до 59,82 руб.). Цены на бензин марки АИ-98 не изменились (82,55 руб.).

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