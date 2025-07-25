На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,26%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 с 21 по 28 июля 2025 года повысились на 0,26%, до 57,21 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,21% (до 61,58 руб. за литр). Цены на бензин марки АИ-98 не изменились (82,92 руб. за литр).



Дизельное топливо за отчетный период подешевело на 0,01% (до 71,29 руб. за литр).