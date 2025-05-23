На Среднем Урале подешевело дизельное топливо

УрБК, Екатеринбург, 16.06.2025. Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области со 2 по 9 июня 2025 года повысились на 0,09%, до 55,94 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



Бензин марки АИ-95 подорожал за неделю на 0,07% (до 60,45 руб. за литр). Стоимость марки АИ-98 не изменилась (82,82 руб. за литр). Дизельное топливо подешевело на 0,01% (до 71,19 руб. за литр).