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Сегодня, 15:17

На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,41%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 30 июня по 7 июля 2025 года повысились на 0,41%, до 56,52 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,4% (до 60,94 руб. за литр), стоимость марки АИ-98 не изменилась (82,92 руб. за литр).

Цены на дизельное топливо в регионе выросли на 0,1%, до 71,28 руб. за литр.
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Сегодня, 12:50 На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,41%

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