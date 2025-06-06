На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,41%

Средние потребительские цены на бензин марки АИ-92 в Свердловской области с 30 июня по 7 июля 2025 года повысились на 0,41%, до 56,52 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.



Бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,4% (до 60,94 руб. за литр), стоимость марки АИ-98 не изменилась (82,92 руб. за литр).



Цены на дизельное топливо в регионе выросли на 0,1%, до 71,28 руб. за литр.