Группа ММК организовала диалог с молодым поколением металлургов

УрБК, Магнитогорск, 04.04.2025. Директор по персоналу Магнитогорского металлургического комбината (ММК) Олег Парфилов встретился с представителями Союза молодых металлургов в рамках ежемесячного расширенного заседания Совета молодежной организации. Целью встречи было налаживание обратной связи и обмен мнениями о стратегии удержания и сохранения специалистов на комбинате. Об этом сообщает пресс-служба ММК.



«Мы разработали обширную программу мероприятий по привлечению и удержанию персонала. И, если подводить итоги, на сегодняшний день она практически на 90 процентов выполнена. Некоторые мероприятия носят долгосрочный характер, они продолжаются и идут до сих пор. Мы считаем, что мы не должны останавливаться, и должны разрабатывать такие стимулирующие меры, которые были бы ценными для наших сотрудников и служили бы мотивацией для того, чтобы работать на ММК», — отметил Олег Парфилов.



Отметим, что руководство компании уделяет особое внимание реализации социальных программ для своих работников, обеспечивает ежегодный рост «социального пакета». Комбинат создал для специалистов все условия для комфортного труда и карьерного развития.



Встреча с активом Союза молодых металлургов для компании — это возможность установления связи с молодежью и организации дискуссионной площадки для обсуждения, в том числе, и кадровых вопросов. В дальнейшем такие встречи в формате активного диалога директор по персоналу ММК планирует проводить на регулярной основе.