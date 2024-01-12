Группа ММК организовала диалог с молодым поколением металлургов

УрБК, Магнитогорск, 12.01.2024. На Магнитогорском металлургическом комбинате (ПАО «ММК») принят новый коллективный ...31.05.2021 Председателем профсоюзной организации ЕВРАЗ НТМК переизбран Владимир Радаев
УрБК, Екатеринбург, 31.05.2021. На ЕВРАЗ НТМК председателем первичной профсоюзной организации переизбран Владимир ...31.07.2019 ММК стал победителем конкурса «Предприятие горно-металлургического комплекса высокой социальной эффективности»
УрБК, Магнитогорск, 31.07.2019. Магнитогорский металлургический комбинат (ММК) стал победителем XVI отраслевого ...15.01.2018 Сотрудники ММК приняли участие в донорской акции
УрБК, Магнитогорск, 15.01.2018. Многие сотрудники Магнитогорского металлургического комбината (ММК) откликнулись на ...04.10.2017 Сотрудники ММК познакомили школьников с машиностроительными специальностями
В рамках проекта «Славим человека труда!», а также соглашения о сотрудничестве Магнитогорского металлургического ...