Вчера, 17:33

В Челябинской области состоялся слет молодых металлургов

УрБК, Челябинск, 08.09.2025. С 5 по 7 сентября в Челябинской области состоялся I Всероссийский форум молодых металлургов при поддержке Магнитогорского металлургического комбината (ПАО «ММК»). В нем приняли участие работники градообразующего предприятия Магнитки. Об этом сообщает пресс-служба ММК.

Фото предоставлено пресс-службой ПАО «ММК»

Организатором форума выступила Всероссийская общественная организация «Молодая Гвардия Единой России» при поддержке правительства Челябинской области. Среди партнеров мероприятия такие крупные предприятия региона, как ММК, ЧТПЗ, Русская медная компания, КОНАР.

Основная цель встречи — создание сообщества молодых металлургов, готовых активно участвовать в общественно-политической жизни предприятия, региона и страны в целом. Форум собрал в столице Южного Урала около 200 молодых специалистов, студентов и представителей общественных организаций страны в возрасте от 14 до 35 лет. Его участников приветствовал губернатор Челябинской области Алексей Текслер.

В приветственном слове губернатор подчеркнул важность подобных площадок для развития профессиональных компетенций и личностного роста молодых специалистов.

«Все, что касается развития молодых компетенций, особенно среди рабочей молодежи, — ключевая повестка дня. Форум посвящен тому, как важно смотреть в будущее, объединять различные молодежные направления», — отметил губернатор.

Деловая программа форума включала лучшие практики работы с молодежью от ведущих российских компаний и общественных организаций. Своим опытом поделились и представители Магнитогорской городской молодежной общественной организации «Союз молодых металлургов», которая в рамках молодежной программы ПАО «ММК» совместно с администрацией и профсоюзным комитетом предприятия ведет активную работу, направленную на привлечение, отбор и закрепление молодежи на комбинате. Сегодня в рядах СММ свыше 400 молодых работников компании. В числе ключевых мероприятий, реализуемых активом молодежной организации комбината — проведение научно-технических конференций молодых работников, различные мероприятия по привлечению рабочей молодежи к спорту и здоровому образу жизни, благотворительные и экологические акции.
