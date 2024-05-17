В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2025»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. На площадке Центра международной торговли (ЦМТЕ) в Екатеринбурге начала работу ...27.03.2024 Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет в креативном кластере «Домна»
УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет ...16.02.2024 Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия
УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет ...07.04.2023 В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2023»
УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Екатеринбурге сегодня открылась международная туристская выставка «Лето-2023». ...16.04.2021 В Екатеринбурге в рамках выставки «ЛЕТО-2021» обсудили перспективы выхода туротрасли из кризиса
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Екатеринбурге на площадке «Ельцин Центра» открылась международная туристская выставка ...