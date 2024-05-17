УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 18:02

В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2025»

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2025», сообщает региональный департамент информполитики.

Страной-партнером мероприятия выступает Киргизия. В церемонии открытия приняли участие директор департамента туризма при министерстве экономики и коммерции Кыргызской Республики Эрденет Касымов, чрезвычайный и полномочный Посол Уганды в России Мозес Каваалууко, представители стран Центральной Азии и другие известные гости.

В рамках выставки запланировано проведение более 30 конференций, презентаций и круглых столов. Среди ключевых мероприятий — пленарное заседание «Развитие современного туристского рынка: основные направления, вызовы и возможности» и презентация туристских ресурсов стран Центральной Азии.

Мероприятие проходит 3 по 4 апреля по адресу ул. Куйбышева, 44 а/1. Вход свободный.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
17.05.2024 В Екатеринбурге начала работу международная выставка «Лето-2024»

УрБК, Екатеринбург, 17.05.2024. На площадке Центра международной торговли (ЦМТЕ) в Екатеринбурге начала работу ...

27.03.2024 Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет в креативном кластере «Домна»

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2024. Деловая программа международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге пройдет ...

16.02.2024 Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет Малайзия

УрБК, Екатеринбург, 16.02.2024. Партнером Международной туристской выставки «Лето-2024» в Екатеринбурге станет ...

07.04.2023 В Екатеринбурге открылась международная туристская выставка «Лето-2023»

УрБК, Екатеринбург, 07.04.2023. В Екатеринбурге сегодня открылась международная туристская выставка «Лето-2023». ...

16.04.2021 В Екатеринбурге в рамках выставки «ЛЕТО-2021» обсудили перспективы выхода туротрасли из кризиса

УрБК, Екатеринбург, 16.04.2021. В Екатеринбурге на площадке «Ельцин Центра» открылась международная туристская выставка ...

Популярные новости
31.03.2025В Екатеринбурге открыли новую школу №31417.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района07.03.2025Дороги для жизни12.03.2025Супер-колледж и федеральная сеть отелей
Архив новостей
Апрель 2025 (85)
Март 2025 (578)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18