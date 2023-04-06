Беларусь за год нарастила поставки продуктов в Свердловскую область на 27%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Объем продаж товаров организаций Свердловской области с Республикой Беларусь в 2022 ...20.02.2023 Спрос на оборудование для бизнеса на Среднем Урале за год вырос на 12%
УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области спрос на оборудование для бизнеса в 2022 году по сравнению с ...03.09.2021 Более 1,9 тыс. свердловских субъектов МСП поставляют свою продукцию на экспорт
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2021. Свыше 1,9 тыс. субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) Свердловской ...13.01.2012 Национальная экспозиция Беларуси будет представлена на выставке «Иннопром-2012»
УрБК, Екатеринбург, 13.01.2012. Национальная экспозиция Республики Беларусь будет представлена в рамках Уральской ...02.06.2010 Свердловскую область посетит делегация машиностроителей Баварии
УрБК, Екатеринбург, 02.06.2010. Свердловскую область в середине июля с целью проведения деловых переговоров посетит ...