Беларусь за год нарастила поставки продуктов в Свердловскую область на 27%

УрБК, Екатеринбург, 06.04.2023. Объем продаж товаров организаций Свердловской области с Республикой Беларусь в 2022 ...

Объем продаж товаров организаций Свердловской области с Республикой Беларусь в 2022 году составил 750 млн долл. США

Спрос на оборудование для бизнеса на Среднем Урале за год вырос на 12%

УрБК, Екатеринбург, 20.02.2023. В Свердловской области спрос на оборудование для бизнеса в 2022 году по сравнению с ...