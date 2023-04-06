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Беларусь за год нарастила поставки продуктов в Свердловскую область на 27%

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. Поставки белорусских продуктов в Свердловскую область в 2024 году выросли на 26,5% по сравнению с предыдущим годом, сообщает департамент информполитики Среднего Урала.

Министр международных и внешнеэкономических связей региона Вячеслав Ярин отметил, что республика вошла в топ-10 крупнейших торговых партнеров Свердловской области.

По его словам, Беларусь импортирует на Средний Урал не только продукты питания, но и текстиль, механическое оборудование, приборы, химическую продукцию. В свою очередь, Свердловская область поставляет в республику черные металлы, медь, алюминий, железнодорожный транспорт, механическое и электрическое оборудование.

Напомним, что с 2020 года товарооборот уральского региона и Беларуси вырос более чем в два раза.
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