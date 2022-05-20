Товарооборот Свердловской области и Беларуси с 2020 года вырос более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 25.02.2025. Товарооборот между Свердловской областью и Республикой Беларусь с 2020 года увеличился более чем в два раза. Этот показатель растет четыре года подряд. Об этом заявил заместитель премьер-министра республики Виктор Каранкевич в ходе шестого заседания Совета делового сотрудничества Среднего Урала и Беларусью в Минске, сообщает департамент информполитики региона.



«Безусловно, такой поступательный рост стал возможен благодаря нашей слаженной работе на всех уровнях, в том числе, по выполнению договоренностей, достигнутых на прошлом заседании Совета делового сотрудничества», — подчеркнул В. Каранкевич.



Отметим, что в ходе заседания представители свердловской делегации, возглавляемой губернатором Евгением Куйвашевым, представили предложения в сфере науки, образования и промышленности, ознакомились с медицинскими технологиями, применяемыми партнерами, и обсудили с белорусскими властями вопросы по расширению сотрудничества в различных сферах.