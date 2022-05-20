Товарооборот Свердловской области и Беларуси с 2020 года вырос более чем в два раза

УрБК, Екатеринбург, 20.05.2022. Делегация Екатеринбурга под руководством главы города Алексея Орлова в пятницу, 20 мая ...21.10.2019 Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации Среднего Урала в Республику Беларусь
УрБК, Екатеринбург, 21.10.2019. Глава Екатеринбурга Александр Высокинский вошел в состав официальной делегации ...14.10.2014 В Минске начал работу форум «Беларусь-Урал»
УрБК, Екатеринбург, 14.10.2014. Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и первый вице-премьер Белоруссии ...03.09.2014 По итогам I полугодия товарооборот Свердловской области со странами СНГ составил 908,3 млн долл. США
УрБК, Екатеринбург, 03.09.2014. За первое полугодие 2014 г. товарооборот Свердловской области со странами СНГ ...09.04.2013 Евгений Куйвашев примет участие в конференции, где обсудит перспективы сотрудничества с Чехией
УрБК, Екатеринбург, 09.04.2013. Развитие межрегионального сотрудничества между Свердловской областью и Южночешским ...