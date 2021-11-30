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Сегодня, 15:11

Глава ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в случае реализации инфляционных рисков. Об этом заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина на заседании Госдумы, сообщает ТАСС.

«На столе, что называется, все еще повышение ставки, если, как это было в прошлом году, реализуются инфляционные риски», — отметила Э. Набиуллина.

По ее словам, главный регулятор с осторожностью подходит к вопросу о снижении ставки. На последнем заседании совета директоров ЦБ в марте такая возможность даже не обсуждалась, уточнила Э. Набиуллина.

Напомним, что 21 марта совет директоров ЦБ принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 21%.
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