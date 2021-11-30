Глава ЦБ не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки

УрБК, Москва, 03.04.2025. Банк России не исключает дальнейшего повышения ключевой ставки в случае реализации ...30.11.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки в декабре до 8,5%
Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что совет директоров ЦБ в декабре повысит ключевую ставку на 100 ...30.11.2021 Глава ЦБ Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки в декабре до 8,5%
УрБК, Москва, 30.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключает, что совет директоров ЦБ в декабре повысит ...15.11.2021 Эльвира Набиуллина не исключает повышение ключевой ставки на ближайшем заседании ЦБ
УрБК, Москва, 15.11.2021. Глава Банка России Эльвира Набиуллина не исключила повышение ключевой ставки на ближайшем ...17.09.2021 Глава ЦБ не исключила дальнейшего повышения ключевой ставки
Глава Банка России Эльвира Набиуллина заявила о возможных еще одном или нескольких повышениях ключевой ставки. Об этом ...