ЕВРАЗ ЗСМК и СибГИУ разработали технологии решения экологических проблем

Фото предоставлено управлением по связям с общественностью ЕВРАЗа

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. ЕВРАЗ ЗСМК совместно с Сибирским государственным индустриальным университетом (СибГИУ) провели научные изыскания и представили разработки, направленные на решение экологических проблем. В рамках сотрудничества реализуются проекты по созданию техноземов на основе отходов производства и применению фитотехнологий для очистки шахтных вод. Об этом сообщает региональный центр корпоративных отношений «Сибирь» горно-металлургического холдинга.«Мы видим большой потенциал в использовании техноземов для рекультивации промышленных территорий. Это эффективное решение с точки зрения экологии и экономики, применимое и в других регионах. Фитоочистка — пример природоподобной технологии, использующей естественные процессы для решения экологических задач. Мы уверены, что этот подход станет важным инструментом нашей экологической стратегии», — отметил Ринат Сарлыбаев, начальник отдела охраны окружающей среды железорудного филиала ЕВРАЗ ЗСМК.Первый проект предусматривает создание искусственных почв из золошлаков Абагурской фабрики и осадков сточных вод. Данные материалы, ранее относившиеся к отходам, теперь могут быть использованы для рекультивации промышленных территорий.Следующий проект является экспериментом для проверки технологии в реальных условиях. Он предусматривает установку на мини-полигоне Таштагольской шахты фитомодулей для очистки шахтных вод. Водные растения, содержащиеся в модулях, должны очистить воду от загрязнений.Разработки велись на базе Центра геоэкологии СибГИУ, открытого при поддержке ЕВРАЗа и ставшего площадкой для взаимодействия науки и практики.Данные инициативы реализуются в рамках долгосрочной стратегии ЕВРАЗа по внедрению инновационных решений для улучшения экологической обстановки в регионах присутствия. Предварительные данные исследований показывают перспективность проектов и потенциал для масштабирования и применения на предприятиях компании.