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В Екатеринбургском музее ИЗО 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие Кузьмы Петрова-Водкина»

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. В Екатеринбургском музее ИЗО (ЕМИИ) 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие Кузьмы Петрова-Водкина». Мероприятие начнется в 18.30 в корпусе отечественного искусства на ул. Воеводина, 5, сообщает пресс-служба культурного учреждения.

Лекция будет посвящена опытам известного русского художника в области литературы. В отличие от творений изобразительного искусства, письменные произведения Кузьмы Петрова-Водкина известны не так широко и исследованы недостаточно тщательно. Тем не менее, в автобиографических повестях, пьесах, рассказах, эссе представлены важные сведения о жизни и творчестве художника, ярко выражены его мнения о мире, искусстве и человеческой судьбе.

В Екатеринбургском музее ИЗО 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие Кузьмы Петрова-Водкина»

По мнению автора лекции, научного сотрудника сектора отечественного искусства XX-XXI вв. ЕМИИ Глеба Савенко, представляется важным показать, что литературное и изобразительное начало в художнике не конкурировали, но существовали параллельно, как два альтернативных метода выражения масштабного творческого замысла.

Мероприятие приурочено к проходящей в эти дни выставке «В созвездии Мастера. Кузьма Петров-Водкин — Павел Голубятников. Учитель и ученик. Живопись и графика из музейных собраний». Проект реализован благодаря сотрудничеству Государственного Русского музея, ЕМИИ, Нижнетагильского музея изобразительных искусств и Пермской государственной художественной галереи.
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