В Екатеринбургском музее ИЗО 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие Кузьмы Петрова-Водкина»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 27 марта состоится лекция ...13.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 15 марта состоится лекция «Цвет как код»
УрБК, Екатеринбург, 13.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 15 марта пройдет ...11.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 12 марта пройдет кураторская экскурсия по выставке Кузьмы Петрова-Водкина «В созвездии мастера»
УрБК, Екатеринбург, 11.03.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 12 марта ...05.03.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 6 марта пройдет лекция «Петров-Водкин и Европа: путешествия, влияния, диалог»
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 6 марта состоится лекция ...19.02.2025 В Екатеринбургском музее ИЗО 20 февраля состоится лекция «Детские образы в искусстве рубежа XIX-ХХ веков»
УрБК, Екатеринбург, 19.02.2025. В корпусе отечественного искусства Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 20 февраля ...