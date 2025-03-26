В Екатеринбургском музее ИЗО 3 апреля состоится лекция «Литературное наследие Кузьмы Петрова-Водкина»

В Екатеринбургском музее ИЗО 27 марта пройдет лекция «Художественное объединение «Мир искусства»: из Петербурга в Париж»

УрБК, Екатеринбург, 26.03.2025. В главном корпусе Екатеринбургского музея ИЗО (ЕМИИ) 27 марта состоится лекция ...