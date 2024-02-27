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Екатеринбург подготовили к периоду паводков

УрБК, Екатеринбург, 02.04.2025. Екатеринбург подготовили к прохождению периода паводков. Все 17 гидротехнических сооружений города готовы к пропуску паводковых вод. Их ожидаемый объем — 108 млн куб. м. Об этом сообщает департамент информполитики города.

На всех городских плотинах установлена круглосуточная связь с операторами, проверены механизмы и сформированы аварийные бригады. Вывезен снег с низин, проводится очистка и промывка ливневых колодцев и канализации. Гидродинамические и илосососные машины действуют в рабочем режиме.

По словам заместителя директора по производству и эксплуатации МУП «Водоканал» Кирилла Шутова, наполненность городских водохранилищ на данный момент составляет 48% (25 млн куб м) для Верхнемакаровского, 59% (48,7 млн куб м) для Волчихинского и 64% (64 млн куб м) для Ново-Мариинского.
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