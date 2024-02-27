Екатеринбург подготовили к периоду паводков

УрБК, Екатеринбург, 27.02.2024. На заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям глава Екатеринбурга Алексей Орлов ...21.07.2020 В Екатеринбурге созданы аварийные бригады на случай подтопления улиц
УрБК, Екатеринбург, 21.07.2020. В Екатеринбурге в составе районных служб благоустройства созданы аварийные бригады на ...16.04.2020 Власти Екатеринбурга подготовились к безаварийному пропуску весенних паводковых вод
УрБК, Екатеринбург, 16.04.2020. На очередном заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, ...23.03.2016 В Екатеринбурге провели проверку работоспособности гидротехнических сооружений
УрБК, Екатеринбург, 23.03.2016. В администрации Екатеринбурга прошло заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ...20.03.2014 Администрация Екатеринбурга поручила предоставить акты обследований плотин до 27 марта
УрБК, Екатеринбург, 20.03.2014. Организации, ответственные за содержание плотин, должны до 27 марта предоставить ...