Более 60% опрошенных россиян удовлетворены размером своей зарплаты

УрБК, Москва, 06.03.2025. Средняя зарплата в России за 2024 год выросла на 18,3% по сравнению с предыдущим годом и ...20.10.2016 Superjob: Лишь 15% россиян довольны своей зарплатой
УрБК, Москва, 20.10.2016. Только 15% россиян довольны своей заработной платой. Об этом сообщает портал Superjob.ru. При ...08.04.2016 Почти половина россиян, работающих по найму, получает менее 20 тыс. рублей
УрБК, Москва, 08.04.2016. Почти половина россиян, работающих по найму, получает зарплату меньше 20 тыс. руб. в месяц ...20.02.2015 70% россиян недовольны своей зарплатой
Около 70% россиян недовольны уровнем своей зарплаты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на данные опроса Фонда ...20.02.2015 ФОМ: 70% россиян недовольны своей зарплатой
УрБК, Москва, 20.02.2015. Около 70% россиян недовольны уровнем своей зарплаты. Об этом сообщает «Прайм» со ссылкой на ...