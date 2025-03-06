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Более 60% опрошенных россиян удовлетворены размером своей зарплаты

УрБК, Москва, 02.04.2025. 61,3% опрошенных россиян удовлетворены размером своей зарплаты. За последние два года этот показатель вырос на 10,7 п. п. В 2022 году своей зарплатой были довольны 50,6% россиян. Об этом сообщает РБК со ссылкой на опрос Росстата.

Отмечается, что с 2014 года доля удовлетворенных заработком россиян выросла в 1,7 раза, ежегодный прирост составил 3,4 п. п.

По словам экспертов, рост удовлетворенности зарплатой связан с формированием в последние два года рынка труда соискателя. Высокий спрос на специалистов создает условия для повышения зарплатных предложений. Отметим, что средняя номинальная начисленная зарплата в 2024 году выросла на 18,3% по сравнению с предыдущим годом и составила 87 тыс. 952 руб. в месяц.
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