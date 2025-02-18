Доля офлайн-платежей за мобильную связь в Свердловской области упала до 2%

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. Доля офлайн-платежей за мобильную связь в Свердловской области упала до исторического минимума в 2% в I квартале 2025 года, тогда как в январе-марте 2024 году этот показатель составлял 6%. Об этом говорится в исследовании «МегаФона» со ссылкой на обезличенные данные абонентов.



Аналитики отмечают увеличение популярности онлайн-способов оплаты, особенно через Систему быстрых платежей (СБП). Так, в марте 2025 года платежи по СБП выросли на 12,7% в сравнении с аналогичным периодом 2024 года.



Пандемия и новые законодательные ограничения ускорили процесс перехода на безналичные платежи. С 1 января 2025 года пополнять баланс телефона наличными сможете только по документу, удостоверяющему личность плательщика, или при помощи единой системы идентификации и аутентификации — Госуслуг.



«Мы стремимся развивать возможности онлайн-оплаты связи, поскольку видим, насколько это удобно клиенту. Стремительно растет услуга умного автоплатежа, запущенная в прошлом году — с ним не нужно выбирать конкретную дату зачисления или задавать остаток на счете, при достижении которого пополняется баланс», — заявила руководитель бизнес-юнита финансовых продуктов и сервисов «МегаФона» Фарида Ахундова.