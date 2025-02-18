Доля офлайн-платежей за мобильную связь в Свердловской области упала до 2%

УрБК, Москва, 18.02.2025. Объем российского рынка онлайн-торговли за 2024 год составил 9 трлн руб. Это на 41% больше, ...20.01.2025 Средний чек онлайн-покупок в Свердловской области за год снизился на 20%
УрБК, Екатеринбург, 20.01.2025. В Свердловской области в 2024 году количество онлайн-покупок выросло на 99% по ...23.05.2024 Доля оплат сотовой связи офлайн снизилась в России до 6%
УрБК, Москва, 23.05.2024. К 2024 году доля платежей за сотовую связь через банкоматы и терминалы оплаты снизилась до 6% ...02.05.2012 Число абонентов, оплачивающих услуги и товары при помощи сервиса «Мобильные платежи» от «МегаФона», превысило 1 млн. человек
УрБК, Москва, 02.05.2012. Число абонентов, оплачивающих услуги и товары при помощи сервиса «Мобильные платежи» от ...03.08.2009 ОАО «МегаФон» представило мобильную версию сервиса платежей через Интернет
УрБК, Москва, 03.08.2009. ОАО «МегаФон» представило мобильную версию сервиса платежей через Интернет. Чтобы совершить ...