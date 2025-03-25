Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными мошенниками

УрБК, Москва, 25.03.2025. Госдума РФ приняла закон о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Законопроект был ...06.12.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон о федеральном бюджете
УрБК, Москва, 06.12.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о бюджете на 2023 и плановый период 2024-2025 ...28.01.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%. ...07.02.2020 Президент РФ подписал закон о применении патентной системы налогов в сельском хозяйстве
УрБК, Москва, 07.02.2020. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о включении в патентную систему налогообложения ...25.11.2013 Президент РФ подписал закон о двукратном увеличении штрафов за незаконное подключение к энергосетям
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о двукратном увеличении штрафов за ...