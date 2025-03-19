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Госдума приняла закон о борьбе с кибермошенничеством

УрБК, Москва, 25.03.2025. Госдума РФ приняла закон о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Законопроект был принят сразу во втором и третьем чтениях. В ходе работы над ним была одобрена 21 поправка. Цель законопроекта — защита граждан от злоумышленников, сообщает ТАСС.

Новый закон предусматривает создание на основе системы «Антифрод» голосовой базы мошенников, обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, запрет для государственных органов и кредитных организаций связываться с гражданами посредством иностранных мессенджеров, а также возможность отказа от рекламных звонков и сообщений. Гражданам будет запрещено передавать сим-карты третьим лицам, исключая близких родственников. Также физлица смогут установить запрет на оформление сим-карт без личного участия.

Внесенные поправки обязывают банки распространить мероприятия по противодействию мошенникам не только на онлайн-платежи, но и на банкоматы. Граждане смогут назначать доверенных лиц, которые будут подтверждать денежные операции, а кредитные организации должны запрашивать и хранить в течении пяти лет копию доверенности на управление средствами. В отношении счетов, ранее скомпрометированных в схемах мошенничества, вводится ограничение на снятие наличных в размере 100 тыс. руб. в месяц.
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