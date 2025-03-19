Госдума приняла закон о борьбе с кибермошенничеством

УрБК, Москва, 19.03.2025. Жители России получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников, ...11.03.2025 Госдума до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным мошенникам
Госдума РФ до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, сообщает «Прайм» ...11.03.2025 Госдума до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным мошенникам
УрБК, Москва, 11.03.2025. Госдума РФ до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным и ...18.12.2018 Госдума приняла закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков
УрБК, Москва, 18.12.2018. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, предусматривающий обязательный контроль за ...23.11.2017 Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях по оплате услуг ЖКХ
УрБК, Москва, 23.11.2017. Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ. На рассмотрении закон ...