Госдума приняла закон о борьбе с кибермошенничеством

Материалы по теме

Россияне получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников

УрБК, Москва, 19.03.2025. Жители России получат возможность подключиться к сервису выявления телефонных мошенников, ...

Госдума до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным мошенникам

Госдума РФ до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным и интернет-мошенникам, сообщает «Прайм» ...

Госдума до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным мошенникам

УрБК, Москва, 11.03.2025. Госдума РФ до конца марта рассмотрит законопроект по противодействию телефонным и ...

Госдума приняла закон о контроле за снятием наличных с карт иностранных банков

УрБК, Москва, 18.12.2018. Госдума РФ приняла в третьем чтении закон, предусматривающий обязательный контроль за ...

Госдума запретила размещать рекламу на квитанциях по оплате услуг ЖКХ

УрБК, Москва, 23.11.2017. Госдума приняла закон о запрете рекламы на платежках за услуги ЖКХ. На рассмотрении закон ...