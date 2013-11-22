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Сегодня, 12:00

Россияне с 1 августа смогут отказаться от массовых рассылок

С начала августа у россиян появится возможность отказаться от получения массовых рассылок. Соответствующая опция прописана в законе о защите граждан от кибермошенничества, который вчера приняла Госдума, пишет ТАСС.

Абоненты смогут направить оператору отказ в получении рассылки. Те, в свою очередь, обязаны ее прекратить.

Напомним, что принятый закон о защите граждан от кибермошенничества также предусматривает создание головой базы злоумышленников, обязательную маркировку звонков на экранах телефонов, запрет для государственных органов и кредитных организаций связываться с гражданами посредством иностранных мессенджеров, а также возможность отказа от рекламных звонков и сообщений.
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