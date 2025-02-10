Россияне с 1 августа смогут отказаться от массовых рассылок

УрБК, Москва, 25.03.2025. Госдума РФ приняла закон о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Законопроект был ...10.02.2025 Российские власти готовят пакет поправок для борьбы с кибермошенниками
Власти РФ готовят пакет поправок для борьбы с кибермошенниками. Он затронет десятки законов и нормативно-правовых ...10.02.2025 Российские власти готовят пакет поправок для борьбы с кибермошенниками
УрБК, Москва, 10.02.2025. Власти РФ готовят пакет поправок для борьбы с кибермошенниками. Он затронет десятки законов и ...05.11.2013 ОАО «МегаФон» приступает к блокировке спам-сообщений с «коротких» номеров
УрБК, Москва, 05.11.2013. С 5 ноября 2013 года «МегаФон» начинает блокировать спам, приходящий в сеть оператора с ...23.08.2013 На следующей неделе в Госдуму может быть внесен закон о запрете sms-спама
УрБК, Москва, 23.08.2013. Правительство РФ на следующей неделе может внести в Госдуму законопроект о запрете sms-спама. ...