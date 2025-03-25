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Вчера, 18:00

Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными мошенниками

Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ размещен на сайте правовой информации, сообщает «Интерфакс».

Закон предусматривает создание государственной информационной системы для противодействия мошенникам, в том числе их голосовой базы. Также среди мер по борьбе с кибермошенниками — запрет на использование иностранных мессенджеров чиновниками и банкирами при общении с гражданами, обязательная маркировка входящих вызовов, возможность наделения клиентом кредитной организации доверенного лица правами на подтверждение переводов и другое.

Ранее сообщалось, что данный закон был принят Госдумой РФ сразу во втором и третьем чтениях. В ходе работы над ним была одобрена 21 поправка.
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