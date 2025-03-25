Президент РФ Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонными мошенниками

УрБК, Москва, 01.04.2025. Президент России Владимир Путин подписал закон о борьбе с телефонным мошенничеством. Документ ...25.03.2025 Госдума приняла закон о борьбе с кибермошенничеством
УрБК, Москва, 25.03.2025. Госдума РФ приняла закон о борьбе с телефонным и интернет-мошенничеством. Законопроект был ...28.01.2022 Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%
УрБК, Екатеринбург, 28.01.2022. Президент РФ Владимир Путин подписал закон об индексации пенсий на 8,6%. ...25.11.2013 Президент РФ подписал закон о двукратном увеличении штрафов за незаконное подключение к энергосетям
УрБК, Екатеринбург, 25.11.2013. Президент РФ Владимир Путин подписал закон о двукратном увеличении штрафов за ...03.10.2012 Владимир Путин подписал закон о бессрочной нулевой ставке по налогу на прибыль для сельхозпроизводителей
УрБК, Екатеринбург, 03.10.2012. Владимир Путин подписал федеральный закон о бессрочной нулевой ставке по налогу на ...