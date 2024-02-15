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Вчера, 15:02

В Свердловской области отмечается дефицит дворников

УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. В Свердловской области отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них по-прежнему приходится только 1,1 резюме. При этом спрос на данную профессию за I квартал 2025 года сократился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за три месяца было открыто 102 вакансии), сообщает аналитики hh.ru.

Чаще всего дворники требуются компаниям из сферы недвижимости, эксплуатации, проектирования, ЖКХ (12% от всех подобных вакансий), розничной торговли (7%), а также гостиницам, ресторанам, общепиту (6%). Большинство вакансий (90%) доступны соискателям без опыта работы. Трудоустройство на полный рабочий день предлагают 82% компаний, остальные варианты предусматривают частичную занятость.

Отметим, что средняя предлагаемая зарплата дворников в регионе в текущем году составляет 37,3 тыс. руб. против 27,8 тыс. руб. в прошлом году. Для сравнения: средняя зарплата по области по итогам февраля составила 70 тыс. руб.
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