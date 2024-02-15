В Свердловской области отмечается дефицит дворников

УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По состоянию на первые недели февраля в Свердловской области открыто чуть более 57 тыс. ...02.02.2022 В Свердловской области спрос на строителей за год вырос на 56%
Число открытых вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» в Свердловской области в 2021 году выросло на 56% по ...02.02.2022 В Свердловской области спрос на строителей за год вырос на 56%
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2022. Число открытых вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» в Свердловской области в ...22.11.2021 Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...25.02.2021 Число открытых вакансий для дворников в Свердловской области выросло в 2,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. С начала текущего года свердловские компании открыли 395 вакансий для дворников, что в ...