В Свердловской области отмечается дефицит дворников

В Свердловской области отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них по-прежнему приходится только 1,1 резюме. При этом спрос на данную профессию за I квартал 2025 года сократился на 28% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (за три месяца было открыто 102 вакансии), сообщает аналитики hh.ru.



Чаще всего дворники требуются компаниям из сферы недвижимости, эксплуатации, проектирования, ЖКХ (12% от всех подобных вакансий), розничной торговли (7%), а также гостиницам, ресторанам, общепиту (6%). Большинство вакансий (90%) доступны соискателям без опыта работы. Трудоустройство на полный рабочий день предлагают 82% компаний, остальные варианты предусматривают частичную занятость.



Отметим, что средняя предлагаемая зарплата дворников в регионе в текущем году составляет 37,3 тыс. руб. против 27,8 тыс. руб. в прошлом году. Для сравнения: средняя зарплата по области по итогам февраля составила 70 тыс. руб.