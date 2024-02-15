УрБК, Екатеринбург, 01.04.2025. В Свердловской области отмечается дефицит дворников. На одну вакансию для них ...15.02.2024 На Среднем Урале самая низкая конкуренция за работу наблюдается среди дворников
УрБК, Екатеринбург, 15.02.2024. По состоянию на первые недели февраля в Свердловской области открыто чуть более 57 тыс. ...02.02.2022 В Свердловской области спрос на строителей за год вырос на 56%
Число открытых вакансий в сфере «Строительство, недвижимость» в Свердловской области в 2021 году выросло на 56% по ...22.11.2021 Количество вакансий для дворников в Свердловской области за год выросло на 162%
УрБК, Екатеринбург, 22.11.2021. С начала ноября в Свердловской области было открыто 260 вакансий для дворников. Это на ...25.02.2021 Число открытых вакансий для дворников в Свердловской области выросло в 2,4 раза
УрБК, Екатеринбург, 25.02.2021. С начала текущего года свердловские компании открыли 395 вакансий для дворников, что в ...