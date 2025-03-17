Работодатели готовы платить подросткам от 35 до 87 тыс. рублей в месяц

Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 18 лет за 2024 год получили 329 тыс. приглашений рассмотреть вакансии. ...17.03.2025 Число приглашений на работу подросткам на Среднем Урале за год выросло на 41%
УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 18 лет за 2024 год получили 329 тыс. ...05.03.2025 Свердловские работодатели стали чаще приглашать на собеседование соискателей старшего возраста
УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Свердловские работодатели за 2024 год отправили соискателям 7,2 млн приглашений на ...27.05.2021 Порядка 48 млн рублей потратит свердловский бюджет на летнюю занятость подростков в 2021 году
УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. На трудоустройство подростков летом 2021 года из бюджета Свердловской области планируют ...17.11.2016 В Госдуме предложили разрешить учреждать акционерные общества 14-летним подросткам
УрБК, Москва, 17.11.2016. Комитет Госдумы по образованию и науке предложил разрешить подросткам с 14 лет выступать ...