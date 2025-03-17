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Работодатели готовы платить подросткам от 35 до 87 тыс. рублей в месяц

УрБК, Москва, 31.03.2025. Около 82 тыс. российских подростков (от 14 до 17 лет) искали работу в январе и феврале 2025 года, сообщает ТАСС со ссылкой на данные сервиса hh.ru.

В компании отметили, что чаще всего подросткам предлагали вакансии курьера (36%), упаковщика и комплектовщика (16%), или продавца-консультанта и кассира (8%).

Также эксперты сервиса обращают внимание на рост уровня оплаты труда для несовершеннолетних. Отечественные работодатели готовы платить подросткам от 35 до 87 тыс. руб. в месяц (в перерасчете на сокращенный рабочий день). За год этот показатель вырос на 30 тыс. руб.

Отметим, что с 1 сентября 2025 года подростки смогут работать по праздникам и в выходные. Для этого потребуется принести работодателю собственное письменное согласие и согласие родителей или законных представителей детей.
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