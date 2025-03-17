Работодатели готовы платить подросткам от 35 до 87 тыс. рублей в месяц

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Число приглашений на работу подросткам на Среднем Урале за год выросло на 41%

Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 18 лет за 2024 год получили 329 тыс. приглашений рассмотреть вакансии. ...

Число приглашений на работу подросткам на Среднем Урале за год выросло на 41%

УрБК, Екатеринбург, 17.03.2025. Жители Свердловской области в возрасте от 14 до 18 лет за 2024 год получили 329 тыс. ...

Свердловские работодатели стали чаще приглашать на собеседование соискателей старшего возраста

УрБК, Екатеринбург, 05.03.2025. Свердловские работодатели за 2024 год отправили соискателям 7,2 млн приглашений на ...

Порядка 48 млн рублей потратит свердловский бюджет на летнюю занятость подростков в 2021 году

УрБК, Екатеринбург, 27.05.2021. На трудоустройство подростков летом 2021 года из бюджета Свердловской области планируют ...

В Госдуме предложили разрешить учреждать акционерные общества 14-летним подросткам

УрБК, Москва, 17.11.2016. Комитет Госдумы по образованию и науке предложил разрешить подросткам с 14 лет выступать ...