В Екатеринбурге восстановили работу QR-кодов в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 18.12.2024. Власти Екатеринбурга договорились с Национальной системой платежных карт (НСПК) о ...11.10.2024 С начала действия скидки на оплату проезда по СБП екатеринбуржцы сэкономили почти 300 тыс. рублей
УрБК, Екатеринбург, 11.10.2024. С момента начала действия скидки на оплату проезда в наземном транспорте Екатеринбурга ...30.09.2024 С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк в размере 13 рублей за оплату проезда в общественном транспорте через СБП
УрБК, Екатеринбург, 30.09.2024. С 10 октября 2024 года екатеринбуржцы смогут получить кешбэк 13 руб. за оплату проезда ...09.02.2023 Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей
Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие изменения 9 февраля одобрило ...09.02.2023 Стоимость проезда в общественном транспорте Екатеринбурга подняли до 33 рублей
УрБК, Екатеринбург, 09.02.2023. Тариф в общественном транспорте Екатеринбурга вырос до 33 руб. Соответствующие ...