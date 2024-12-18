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В Екатеринбурге восстановили работу QR-кодов в общественном транспорте

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. Специалисты оперативно восстановили возможность оплаты проезда в общественном транспорте Екатеринбурга по QR-коду через Систему быстрых платежей, сообщает департамент информационной политики города.

«Неполадки устранены всего за несколько часов. Поломка произошла на стороне провайдера, а именно на серверах», — говорится в сообщении.

Напомним, что при оплате по QR-коду стоимость проезда составляет 29 рублей. Это совместный проект мэрии Екатеринбурга и Национальной системы платежных карт (НСПК), в рамках которого НСПК компенсирует разницу в тарифе городским перевозчикам.
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