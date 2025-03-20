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На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,12%

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 17 марта по 24 марта 2025 года увеличились на 0,07%, до 70,93 руб. за литр, сообщает Свердловскстат.

Бензин марки АИ-92 подорожал на 0,08% (до 55,46 руб. за литр), марки АИ-95 — на 0,12% (до 59,77 руб.). Цены на бензин марки АИ-98 не изменились (82,55 руб.).
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