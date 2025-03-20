На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,12%

УрБК, Екатеринбург, 20.03.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 10 марта по ...14.03.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,09%
УрБК, Екатеринбург, 14.03.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 3 марта по ...07.03.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 подорожал на 0,24%
УрБК, Екатеринбург, 07.03.2025. Средние потребительские цены на дизельное топливо в Свердловской области с 24 февраля ...07.02.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-95 за неделю подорожал на 0,11%
УрБК, Екатеринбург, 07.02.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-95 на АЗС в Свердловской области с 27 января ...31.01.2025 На Среднем Урале бензин марки АИ-92 за неделю подорожал на 0,08%
УрБК, Екатеринбург, 31.01.2025. Средние потребительские цены на бензин АИ-92 на АЗС в Свердловской области с 20 по 27 ...