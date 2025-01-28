Свердловская область вошла в число регионов с наибольшей долей отказов по заявкам на автокредиты

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале составила 81,2%. Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По этому показателю регион занял четвертое место среди регионов, уступив только Краснодарскому краю (83,1%), Ростовской (83,1%) и Московской (82,2%) областям.



В целом по стране доля отказов составляет 81,1%. За последний год этот показатель увеличился на 4,7 п. п.



«Росту доли отказов в выдаче автокредитов способствовало введение в середине прошлого года макропруденциальных ограничений в отношении граждан с высоким показателем долговой нагрузки (более 50%)», — отмечают аналитики НБКИ.