Свердловская область вошла в число регионов с наибольшей долей отказов по заявкам на автокредиты

УрБК, Екатеринбург, 28.01.2025. В Свердловской области средний размер выданных в декабре прошедшего года автокредитов ...27.01.2025 В Челябинской области в IV квартале выдали 109 тыс. кредитных карт
УрБК, Челябинск, 27.01.2025. В Челябинской области в IV квартале 2024 года выдали 108,9 тыс. кредитных карт. Это на 29% ...17.01.2025 На Южном Урале в декабре выдали 31 тыс. кредитных карт
УрБК, Челябинск, 17.01.2025. Число выданных на Южном Урале кредитных карт в декабре сократилось на 14,2% по сравнению с ...17.09.2021 Средний Урал занял 7-е место в рейтинге регионов РФ по числу действующих автокредитов
УрБК, Екатеринбург, 17.09.2021. По состоянию на 1 сентября 2021 года в Свердловской области зафиксировано 70 тыс. 858 ...08.04.2021 Доля просроченных автокредитов на Среднем Урале в феврале составила 8,3%
УрБК, Екатеринбург, 08.04.2021. В Свердловской области доля автокредитов с просроченной задолженностью свыше 30 дней от ...