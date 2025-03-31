В Свердловской области отклоняют более 80% заявок на получение POS-кредитов

УрБК, Екатеринбург, 03.04.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале составила 83,2% (в феврале 2024 года — 78,5%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).



По этому показателю регион занял пятое место среди регионов, уступив только Краснодарскому краю (85,3%), Ростовской (84,5%), Московской (83,9%) и Челябинской (83,9%) областям.



В целом по стране доля отказов составляет 84%. За последний год этот показатель увеличился на 5,5 п. п.



«Рост доли отказов по заявкам на POS-кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования», — отмечают аналитики НБКИ.