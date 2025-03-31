В Свердловской области отклоняют более 80% заявок на получение POS-кредитов

В Свердловской области доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале составила 74,5% (в феврале 2024 года — ...31.03.2025 В Свердловской области отклоняют более 70% заявок на получение потребкредитов
УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале составила ...28.03.2025 Свердловская область вошла в число регионов с наибольшей долей отказов по заявкам на автокредиты
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале составила ...22.01.2025 В Челябинской области в IV квартале выдали потребкредиты на 24 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 22.01.2025. Объем выданных в Челябинской области потребкредитов в IV квартале 2024 года составил 23,6 ...14.01.2025 Число выданных на Среднем Урале потребкредитов за месяц снизилось на 16%
УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. В Свердловской области в декабре 2024 года выдали 47,5 тыс. потребительских кредитов. ...