В Свердловской области отклоняют более 70% заявок на получение потребкредитов

УрБК, Екатеринбург, 31.03.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале составила ...28.03.2025 Свердловская область вошла в число регионов с наибольшей долей отказов по заявкам на автокредиты
УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. В Свердловской области доля отказов по заявкам на автокредиты в феврале составила ...22.01.2025 В Челябинской области в IV квартале выдали потребкредиты на 24 млрд рублей
УрБК, Челябинск, 22.01.2025. Объем выданных в Челябинской области потребкредитов в IV квартале 2024 года составил 23,6 ...18.11.2024 Число выданных потребкредитов в Свердловской области в октябре снизилось на 20%
УрБК, Екатеринбург, 18.11.2024. Количество выданных потребительских кредитов в Свердловской области в октябре снизилось ...01.07.2024 На Южном Урале средний размер выданных потребкредитов за месяц снизился на 3,2%
УрБК, Челябинск, 01.07.2024. Средний размер выданных в мае потребительских кредитов в Челябинской области составил ...