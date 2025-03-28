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Вчера, 17:55

В Свердловской области отклоняют более 70% заявок на получение потребкредитов

В Свердловской области доля отказов по заявкам на потребкредиты в феврале составила 74,5% (в феврале 2024 года — 71,8%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю регион занял пятое место среди регионов, уступив только Краснодарскому краю (76,9%), Башкирии (75,7%), Челябинской (75,3% и Ростовской (75%) областям.

В целом по стране доля отказов составляет 75,2%. За последний год этот показатель увеличился на 4,1 п. п.

«Рост доли отказов по заявкам на потребительские кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования», — отмечают аналитики НБКИ.
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