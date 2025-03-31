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Сегодня, 17:55

В Свердловской области отклоняют более 80% заявок на получение POS-кредитов

В Свердловской области доля отказов по заявкам на POS-кредиты в феврале составила 83,2% (в феврале 2024 года — 78,5%). Об этом говорится в исследовании Национального бюро кредитных историй (НБКИ).

По этому показателю регион занял пятое место среди регионов, уступив только Краснодарскому краю (85,3%), Ростовской (84,5%), Московской (83,9%) и Челябинской (83,9%) областям.

В целом по стране доля отказов составляет 84%. За последний год этот показатель увеличился на 5,5 п. п.

«Рост доли отказов по заявкам на POS-кредиты является следствием жесткой денежно-кредитной политики регулятора по «охлаждению» рынка необеспеченного кредитования», — отмечают аналитики НБКИ.
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