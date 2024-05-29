Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали спецпереход линии 500 кВ через Обь в Югре

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали линию электропередачи сверхвысокого напряжения 500 кВ «Магистральная — Сомкинская» на участке спецперехода через реку Обь. Было заменено 150 изоляторов и три фундамента опор на подтопляемых территориях. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и транзита электроэнергии на юг Тюменской области. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.



На линии были смонтированы изоляторы отечественного производства, характеризующиеся высокой прочностью и повышенным сроком службы. Они выполнены из закаленного стекла, благодаря чему не требуют для диагностики специальной аппаратуры, что повышает оперативность обслуживания.



Отметим, что линия «Магистральная — Сомкинская», общей протяженностью 122 км, соединяет Сургутский и Нефтеюганский районы. На высоковольтном спецпереходе через Обь длина пролета линии электропередачи составляет более 1,5 км, а высота опор достигает 188 м.