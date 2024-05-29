УралБизнесКонсалтинг
Статьи Новости дня Важно VIP Интервью Авторская колонка Новости партнеров
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
Разделы сайта
Погода сегодня
Новости дня
Сегодня, 15:58

Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали спецпереход линии 500 кВ через Обь в Югре

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали линию электропередачи сверхвысокого напряжения 500 кВ «Магистральная — Сомкинская» на участке спецперехода через реку Обь. Было заменено 150 изоляторов и три фундамента опор на подтопляемых территориях. Проведенные работы повысили надежность электроснабжения Сургутского района Ханты-Мансийского автономного округа — Югры и транзита электроэнергии на юг Тюменской области. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

На линии были смонтированы изоляторы отечественного производства, характеризующиеся высокой прочностью и повышенным сроком службы. Они выполнены из закаленного стекла, благодаря чему не требуют для диагностики специальной аппаратуры, что повышает оперативность обслуживания.

Отметим, что линия «Магистральная — Сомкинская», общей протяженностью 122 км, соединяет Сургутский и Нефтеюганский районы. На высоковольтном спецпереходе через Обь длина пролета линии электропередачи составляет более 1,5 км, а высота опор достигает 188 м.
Вернуться в раздел » Новости дня
Материалы по теме
29.05.2024 Энергетики «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на ЛЭП 500 кВ «Магистральная — Нелым»

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии ...

30.05.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала в 2023 году обновят более 1,7 тыс. изоляторов в Тюменской области

УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установят более 1,7 тыс. новых изоляторов ...

12.01.2023 Специалисты филиала ПАО «Россети» модернизировали ЛЭП на энерготранзите «Сургут — Тюмень»

УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на ...

05.05.2022 «Россети ФСК ЕЭС» повысили надежность электроснабжения в Челябинской и Курганской областях

УрБК, Челябинск, 05.05.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили установку новых стеклянных изоляторов на линии ...

10.11.2021 Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали комплексы релейной защиты и автоматики в ХМАО

УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили модернизацию ...

Популярные новости
03.03.2025Мартовские изменения03.03.2025В Академическом прошли масленичные гуляния17.03.2025В Екатеринбурге вынесли приговор по делу об уклонении от уплаты таможенных платежей на сумму 2,6 млн рублей06.03.2025Инфраструктура для девятого района07.03.2025Дороги для жизни
Архив новостей
Март 2025 (548)
Февраль 2025 (562)
Январь 2025 (473)
Декабрь 2024 (589)
Ноябрь 2024 (612)
Октябрь 2024 (727)
Информация предназначена для лиц старше 18 лет (18+)
При использовании материалов ссылка на «УралБизнесКонсалтинг» обязательна!
2000- Информационно-аналитическое агентство «УралБизнесКонсалтинг»
+7(343)356-74-16
+7(343)356-74-17
+7(343)356-74-18