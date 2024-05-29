Специалисты ПАО «Россети» — МЭС Урала модернизировали спецпереход линии 500 кВ через Обь в Югре

УрБК, Екатеринбург, 29.05.2024. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала заменили фундаменты опор на линии ...30.05.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала в 2023 году обновят более 1,7 тыс. изоляторов в Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 30.05.2023. Энергетики филиала ПАО «Россети» — МЭС Урала установят более 1,7 тыс. новых изоляторов ...12.01.2023 Специалисты филиала ПАО «Россети» модернизировали ЛЭП на энерготранзите «Сургут — Тюмень»
УрБК, Екатеринбург, 12.01.2023. Энергетики филиала «Россети» — МЭС Урала завершили замену грозозащитного троса на ...05.05.2022 «Россети ФСК ЕЭС» повысили надежность электроснабжения в Челябинской и Курганской областях
УрБК, Челябинск, 05.05.2022. Специалисты «Россети ФСК ЕЭС» выполнили установку новых стеклянных изоляторов на линии ...10.11.2021 Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» модернизировали комплексы релейной защиты и автоматики в ХМАО
УрБК, Екатеринбург, 10.11.2021. Специалисты компании «Россети ФСК ЕЭС» (ПАО «ФСК ЕЭС») завершили модернизацию ...