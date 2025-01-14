Аэропорт Кольцово сможет пропускать через госграницу до 2,2 тыс. пассажиров в час

УрБК, Екатеринбург, 28.03.2025. Межведомственная комиссия утвердила акт о завершении обновления пункта пропуска через государственную границу в аэропорту Кольцово. После проведенных работ пропускная способность увеличится с 1,3 тыс. до 2,2 тыс. пассажиров в час, сообщает пресс-служба Уральского таможенного управления.



Аэропорт Кольцово стал первым в России, где масштабные работы по техническому переоснащению были проведены без остановки функционирования пункта пропуска и терминала, несмотря на значительный рост пассажиропотока.



Добавим, что пассажиропоток екатеринбургского аэропорта за три месяца 2025 года вырос на 15% (или на 50 тыс. пассажиров) по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.