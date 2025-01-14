Аэропорт Кольцово сможет пропускать через госграницу до 2,2 тыс. пассажиров в час

УрБК, Екатеринбург, 14.01.2025. По итогам 2024 года аэропорт Кольцово обслужил 8 млн 047 тыс. пассажиров, что на 9% ...15.07.2024 Аэропорт Кольцово с начала года обслужил 3,6 млн пассажиров
В январе-июле 2024 года международный аэропорт Кольцово обслужил свыше 3,6 млн пассажиров, что почти на 13% больше ...15.08.2012 За 7 месяцев этого года аэропорт Кольцово обслужил более 2 млн пассажиров
УрБК, Екатеринбург, 15.08.2012. За 7 месяцев 2012 года аэропорт Кольцово обслужил 2 093 239 человек, что на 16% больше ...07.10.2011 Аэропорт Кольцово отмечает стабильный рост пассажиропотока
УрБК, Екатеринбург, 07.10.2011. За три квартала 2011 года в международном аэропорту Кольцово обслужено 2,54 млн. ...19.04.2011 Пропускную способность воздушного пункта пропуска Тюмень (Рощино) планируется увеличить в два раза
УрБК, Тюмень, 19.04.2011. Планируется, что после реконструкции пропускная способность воздушного пункта пропуска Тюмень ...