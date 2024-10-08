Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала предупредил об ответственности за хищения на энергообъектах

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Сотрудники филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала напомнили, что хищение и повреждение ...21.08.2024 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили об уголовной ответственности за кражу и повреждение энергообъектов
УрБК, Екатеринбург, 21.08.2024. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение ...10.01.2024 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили гражданам об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах
УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили гражданам о том, что хищение ...11.01.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение ...18.07.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение энергооборудования и ...