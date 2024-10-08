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Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала предупредил об ответственности за хищения на энергообъектах

УрБК, Екатеринбург, 27.03.2025. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала предупредил об ответственности за хищения на энергообъектах. Об этом сообщает группа связей с общественностью и СМИ компании.

«Хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергии являются серьезными преступлениями, наказуемыми в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Виновным может грозить лишение свободы или крупные штрафы», — говорится в сообщении.

В частности, хищение уголков, обеспечивающих устойчивость ЛЭП, квалифицируется как кража (ч.1 ст. 158 УК РФ, максимальное наказание — лишение свободы на срок до двух лет). Если подобные действия приведут к аварии на энергообъекте, то преступление будет квалифицировано по статье 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения», максимальное наказание по которой — 5 лет лишения свободы, а в случае гибели человека в результате аварии — 7 лет). Также вмешательство в работу энергообъектов под высоким напряжением опасно для жизни и здоровья.

В случае обнаружения нарушений или фактов кражи на объектах электросетевого комплекса МЭС Урала просит сообщать об этом по телефону: 8 (343) 372-94-52.
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