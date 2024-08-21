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Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили об уголовной ответственности за кражу и повреждение энергообъектов

УрБК, Екатеринбург, 08.10.2024. Сотрудники филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала напомнили, что хищение и повреждение энергооборудования — уголовное преступление. Виновным может грозить лишение свободы или крупные штрафы согласно УК РФ.

В пресс-службе предприятия уточнили, что одним из уголовно наказуемых преступлений является хищение металлических уголков, которые делают опоры ЛЭП устойчивыми. Без этих элементов под воздействием ветра опоры становятся подвижными, что может привести к технологическому нарушению.

«Подобные действия квалифицируются частью 1 статьи 158 УК РФ как кража. За подобное нарушение предусмотрены штраф, исправительные работы на срок до одного года, а в отдельных случаях и лишение свободы на срок до двух лет. В случае, если энергообъекту нанесен значительный ущерб, в действие вступает статья 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 5 лет, в случае, если в результате противоправных действий погиб человек — срок заключения увеличивается до 7 лет», — сообщили в пресс-службе.

Там также отметили, что несанкционированное вмешательство в работу энергообъектов, которые находятся под высоким напряжением, опасно для самих нарушителей. Согласно статистике, половина электротравм заканчиваются летальным исходом.
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