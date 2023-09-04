УрБК, Екатеринбург, 04.09.2023. Филиал ПАО «Россети» — МЭС Урала обращает особое внимание граждан на правила поведения ...08.08.2023 Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала предупреждают о правилах нахождения детей вблизи энергообъектов
УрБК, Екатеринбург, 08.08.2023. Сотрудники филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах нахождения детей вблизи ...02.02.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах электробезопасности в быту
УрБК, Екатеринбург, 02.02.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о правилах безопасного поведения ...11.01.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение ...18.07.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение энергооборудования и ...