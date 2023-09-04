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«Россети» — МЭС Урала напоминают об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о том, что за хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергии виновным может грозить лишение свободы или крупный штраф в соответствии с УК РФ.

Как сообщает пресс-служба компании, кража любого оборудования с трансформаторных подстанций, линий электропередачи и любых других энергообъектов также является смертельно опасной.

Отметим, что подобные действия квалифицируются частью 1 статьи 158 УК РФ как кража. За такое нарушение предусмотрены штраф, исправительные работы на срок до одного года, а в отдельных случаях и лишение свободы на срок до двух лет. Если энергообъекту нанесен значительный ущерб, в действие вступает статья 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до пяти лет. Если в результате противоправных действий погиб человек, срок заключения увеличивается до семи лет.

«Зачастую злоумышленники подвергают опасности не только свою жизнь, но и жизнь случайных прохожих, в том числе детей. Они повреждают ограждения, сбивают замки на энергообъектах, а прохожие могут попасть под высокое напряжение. Также порча электрооборудования может привести к отключениям света в домах и на социальных объектах, на промышленных предприятиях», — напоминают в филиале «Россети» — МЭС Урала.

Отмечается, что очевидцам подозрительных действий вблизи энергообъектов следует сообщить об этом специалистам энергокомпании по телефону (343) 372-93-52 (дежурный диспетчер филиала «Россети» — МЭС Урала).
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