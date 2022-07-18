Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах

УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергии являются серьезными преступлениями, наказуемыми в соответствии с Уголовным кодексом РФ.
Как сообщает группа связей с общественностью и СМИ электросетевой компании, виновным может грозить лишение свободы или крупные штрафы. Также наказуемым считается воровство металлических уголков, которые делают опоры ЛЭП устойчивыми. Без них под воздействием ветра эти опоры становятся подвижными, что может привести к технологическому нарушению.
«Подобные действия квалифицируются частью 1 статьи 158 УК РФ как кража. За подобное нарушение предусмотрены штраф, исправительные работы на срок до одного года, а в отдельных случаях и лишение свободы на срок до двух лет. В случае, если энергообъекту нанесен значительный ущерб, в действие вступает статья 215.2 УК РФ «Приведение в негодность объектов жизнеобеспечения». Максимальное наказание по ней — лишение свободы на срок до 5 лет, в случае, если в результате противоправных действий погиб человек — срок заключения увеличивается до 7 лет», — сказано в сообщении компании.
Вдобавок несанкционированное вмешательство в работу энергообъектов, которые находятся под высоким напряжением, опасно для самих нарушителей — вплоть до тяжелых травм или летального исхода. Согласно статистике, половина электротравм кончаются смертью.
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