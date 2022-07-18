Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах

УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение энергооборудования и ...

«Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах

С начала 2018 года в Тюменской области возбуждено два уголовных дела по фактам хищения металлических уголков с опор ЛЭП

УрБК, Тюмень, 27.11.2018. С начала 2018 года в Тюменской области возбуждено два уголовных дела по фактам хищения ...