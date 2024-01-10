Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили гражданам об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах

УрБК, Екатеринбург, 02.10.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о том, что за хищение ...11.01.2023 Сотрудники «Россети» — МЭС Урала напоминают об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах
УрБК, Екатеринбург, 11.01.2023. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение ...18.07.2022 «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напомнили об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах
УрБК, Екатеринбург, 18.07.2022. «Россети ФСК ЕЭС» — МЭС Урала напоминают о том, что хищение энергооборудования и ...29.06.2021 «Россети ФСК ЕЭС» повысят надежность работы энергообъектов Тюменской области
УрБК, Екатеринбург, 29.06.2021. «Россети ФСК ЕЭС» отремонтируют 204 выключателя напряжением 10-500 кВ в преддверии ...27.11.2018 С начала 2018 года в Тюменской области возбуждено два уголовных дела по фактам хищения металлических уголков с опор ЛЭП
УрБК, Тюмень, 27.11.2018. С начала 2018 года в Тюменской области возбуждено два уголовных дела по фактам хищения ...