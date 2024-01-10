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10.01.2024

Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили гражданам об уголовной ответственности за кражи на энергообъектах

УрБК, Екатеринбург, 10.01.2024. Специалисты филиала «Россети» — МЭС Урала напомнили гражданам о том, что хищение энергооборудования и приведение в негодность объектов электроэнергии являются серьезными преступлениями, наказуемыми в соответствии с Уголовным кодексом РФ. Виновным могут грозить крупные штрафы или лишение свободы, сообщает группа связей с общественностью и СМИ энергетического предприятия.

«Серьезным преступлением является хищение металлических уголков, которые делают опоры ЛЭП устойчивыми. Без них под воздействием ветра эти опоры становятся подвижными и могут привести к технологическому нарушению. За подобное нарушение предусмотрены штраф, исправительные работы на срок до одного года, а в отдельных случаях и лишение свободы на срок до двух лет. В случае, если энергообъекту нанесен значительный ущерб, виновным грозит лишение свободы на срок до пяти лет, в случае, если в результате противоправных действий погиб человек — срок заключения увеличивается до семи лет», — говорится в сообщении.

Кроме этого, несанкционированное вмешательство в работу энергообъектов, которые находятся под высоким напряжением, опасно для самих нарушителей — вплоть до летального исхода.
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