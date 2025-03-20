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Сегодня, 11:31

Годовая инфляция в России ускорилась до 10,11%

УрБК, Москва, 27.03.2025. Годовая инфляция в России с 18 по 24 марта ускорилась с 10,08% до 10,11%. Об этом свидетельствуют данные Минэкономразвития РФ.

За последнюю неделю инфляция составила 0,12%. Продовольственные товары в стране подорожали на 0,22%, услуги — на 0,13%. Цены на непродовольственные товары за неделю не изменились.

Ранее аналитики ЦБ назвали причины ускорения инфляции в Свердловской области.
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